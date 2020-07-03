Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП

Михаил Ефремов / Скриншот ютуб

Российский актер Михаил Ефремов передумал, и отказался от слов о признании вины.

Михаил Ефремов не признает вину за смертельное ДТП с Сергеем Захаровым, сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев телеканалу Москва 24.

При этом защитник отказался пояснить данную позицию более подробно, заявив, что "это преждевременно".

"То есть данное преступление он не совершал", — сказал Пашаев.

Адвокат ловко объяснил все юридические тонкости дела, которые он обнаружил

"Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", — объяснил адвокат.

Напомним, 8 июня пьяный от алкоголя и наркотиков Михаил Ефремов врезался в авто Сергея Захарова, нанеся ему травмы от которых тот умер в больнице.

На следующий день пуд поместил Михаила Ефремова на 2 месяца под домашний арест, и началось расследование. Сначала Ефремов признал свою вину, потом адвокат опроверг его слова. Потом Ефремов снова признал свою вину.

Но после появления все большего количества наследников Захарова адвокат Михаила Ефремова снова опроверг заявление о признании вины.