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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

9 июня 2020, 21:39

Суд отправил актера под домашний арест до 9 августа.

Суд отправил Ефремова под домашний арест / скриншот из видео

Михаила Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Таганский районный суд в Москве счёл, что актер сможет оказать давление на потерпевших.

Отметим, перед тем как суд принял решение, было опубликовано видео из зала судебного заседания, где актер находился в клетке.

Запись опубликовала "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда.

На кадрах Ефремов находился за металлическим ограждением, он плакал. Также сообщается, что на вопрос журналистов о том, признает ли Ефремов свою вину, актер ответил: "Да!".

Сразу после того, как суд принял решение, Михаила Ефремова вывели из здания суда - он вышел в маске и очках.

Ефремова отправили под домашний арест / скриншот из видео

В то время, как суд избирал меру пресечения, в Сети обнародовали диалог Михаила Ефремова с полицией сразу после ДТП.

Михаил Ефремов в разговоре с полицией:

— Вы помните, что вчера произошло в 21:44?

— Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке.

— Вы были пьяны.

— Вероятно.

— Вы признаёте себя виновным?

— Да, конечно, признаю, куда я денусь-то?

Смертельное ДТП с Ефремовым

Напомним, поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Позднее подтвердилось, что в крови и моче Ефремова были еще и наркотические вещества.

Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки, Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Сегодня, 9 июня Ефремова в сопровождении полиции отвезли на допрос, где он должен дать показания по делу трагического ДТП.

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