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В крови и моче Ефремова обнаружили наркотики - что его спасет от СИЗО

9 июня 2020, 17:32

Российский актер Михаил Ефремов уже прибыл на допрос, и всплыли подробности его преступления.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов на момент ДТП в Москве был не только в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

Об этом свидетельствуют результаты анализов, которые опубликовал телеграм-канал 112.

"В крови и моче Михаила Ефремова обнаружены наркотики. Есть следы кокаина и канабиноидов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в распоряжении издания оказались фото отчета по анализах Ефремова.

При этом адвокат Игорь Трунов в интервью РИА Новости объявил, что возраст актера, карантин и непредумышленный состав преступления, скорее всего, уберегут Михаила Ефремова от СИЗО.

"Вероятность ареста очень незначительна. Тем более с таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики", - сказал он.

Кроме того, юрист добавил, что полиция и прокуратура не будут спешить с обвинением, чтобы все документы собрать правильно.

"Для правильной квалификации необходимо получить из больницы документы о смерти потерпевшего - выписку, заключение о причинно-следственных связях. Освидетельствование самого Ефремова. Техническое заключение по машине, что авария не стала следствием неисправности или технических особенностей автомобиля. Все документы надо заверить", - просветил он.

Напомним, днем 9 июня Михаила Ефремова силой повезли на допрос в полицию Москвы.

Он отказывался сотрудничать с полицией, а его адвокат заявил, что Ефремов не признавал своей вины.

До этого стало известно, что к Ефремову приезжали три "скорые" - якобы его состояние тоже было тяжелым после аварии.

В результате ДТП, который устроил Михаил Ефремов в Москве 8 июня умер водитель фуры Сергей Захаров.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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