Актера Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о трагическом ДТП – видео

Признал ли актер свою вину, доподлинно неизвестно / Скриншот

Сотрудники полиции Москвы увезли известного российского актера Михаила Ефремова на допрос по делу о смертельной аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором можно заметить, как актер в капюшоне, маске и черных очках выходит из своего дома в сопровождении полиции.

Последние несколько часов Ефремов находился в своей квартире в центре столицы под наблюдением правоохранительных органов.Читайте такжеМихаилу Ефремову вызвали скорую, появились подробности его состояния

Поздно вечером в понедельник, 8 июня, российский актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, артист не справился с управлением, пересек двойную сплошную и врезался в фургон.

За рулем фургона, в который врезался Ефремов, находился работник курьерской службы Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Смерть Захарова констатировали в 5 утра по московскому времени.

Сообщалось, что Михаил Ефремов признал свою вину.

Многие российские адвокаты отказались работать с Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП в центре Москвы.

Позже адвокат Ефремова Вадим Яловицкий заявил, что актер не делал никаких заявлений о признании своей вины.