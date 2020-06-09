Михаил Ефремов отказался сотрудничать с полицией

Михаил Ефремов / Скриншот

Убивший Сергея Захарова Михаил Ефремов скрывается от московской полиции дома и отказывается сотрудничать со следствием.

Полиция 9 июня пришла домой к Михаилу Ефремову, но он отказался открывать им двери, пишет телеграм-канал Baza.

"Полиция приехала за Михаилом Ефремовым, однако, он отказывается выходить из квартиры. Он ссылается на свое плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Следствие вынуждено обращаться в суд, что бы арестовать и силой привлечь к ответственности российского актера Михаила Ефремова.

Тем временем, адвокат Ефремова Вадим Яловицкий опровергает, что его подзащитный признал вину.

"Он не делал таких заявлений", - сказал юрист.

Ранее адвокат артиста объявил, что Михаил Ефремов признал вину.

Как известно, Михаил Ефремов 8 июня совершил смертельное ДТП с участием фургона в Москве.

Водитель фургона, в который врезался Ефремов - Сергей Захаров умер от травм в больнице от множества внутренних повреждений.

После смерти Захарова сиротами остались двое детей, жена и пожилая мать. Статью против Михаила Ефремова сменили на 264 УК, которая предусматривает 12 лет колонии.