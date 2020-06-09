УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Михаил Ефремов отказался сотрудничать с полицией

9 июня 2020, 12:29

Российский актер Михаил Ефремов неожиданно отказался сотрудничать с полицией после того, как признал свою вину в смертельном ДТП.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот

Убивший Сергея Захарова Михаил Ефремов скрывается от московской полиции дома и отказывается сотрудничать со следствием.

Полиция 9 июня пришла домой к Михаилу Ефремову, но он отказался открывать им двери, пишет телеграм-канал Baza.

"Полиция приехала за Михаилом Ефремовым, однако, он отказывается выходить из квартиры. Он ссылается на свое плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Следствие вынуждено обращаться в суд, что бы арестовать и силой привлечь к ответственности российского актера Михаила Ефремова.

Тем временем, адвокат Ефремова Вадим Яловицкий опровергает, что его подзащитный признал вину.

"Он не делал таких заявлений", - сказал юрист.

Ранее адвокат артиста объявил, что Михаил Ефремов признал вину.

Как известно, Михаил Ефремов 8 июня совершил смертельное ДТП с участием фургона в Москве.

Водитель фургона, в который врезался Ефремов - Сергей Захаров умер от травм в больнице от множества внутренних повреждений.

После смерти Захарова сиротами остались двое детей, жена и пожилая мать. Статью против Михаила Ефремова сменили на 264 УК, которая предусматривает 12 лет колонии.

Михаил Ефремов новости России новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Михаил Ефремов отказался сотрудничать с полицией». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:02
Дочь-сын Ефремова разочаровалась в отце
12:52
У Кличко рассказали, будет ли в Киеве ослаблен карантин
12:29
Михаил Ефремов отказался сотрудничать с полицией
12:29
Вице-адмирал спрогнозировал новую угрозу для Украины от российских войск
12:27
Одна из самых жарких в Европе: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
11:57
Знаменитая советская актриса попала в больницу
11:46
Когда появится вакцина от коронавируса: в Китае назвали новые сроки
11:46
Венедиктова рассказала, готова ли она подписать подозрение Порошенко
11:25
Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП со смертельным исходом
11:15
В Раде появился законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме
11:08
В ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих
11:02
"Я хочу дать вам эксклюзив": Настя Ивлеева отреагировала на слухи о своем пьяном вождении
10:58
Выборы мэра Киева: эксперт назвал главного кандидата на победу
10:32
"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото
10:22
Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных - обновлено
10:13
Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу
10:08
ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова
10:04
В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ
09:59
Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
09:21
Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять