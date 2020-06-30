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В деле против Михаила Ефремова объявился четвертый потерпевший

Михаил Ефремов на суде встретится еще с одним потерпевшим от ДТП с Сергеем Захаровым - у него объявился еще один наследник.

30 июня 2020, 11:55
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот

Михаил Ефремов должен будет отвечать перед еще одним потерпевшим по делу смертельного ДТП с Сергеем Захаровым.

В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, который имеет право на компенсацию, пишет телеграм-канал Mash.

Оказалось, что младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий, который ранее не проявлял себя публично ни в сети, на та каких-либо ток-шоу, имеет право требовать компенсацию от Ефремова.

Статус сына позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию, хоть его мать по словах адвоката семьи Захарова не признается по российским законам.

Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын.

Гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.

Напомним, что самый именитый адвокат звезд Александр Добровинский согласился бесплатно защищать интересы семьи Сергея Захарова. Он сильно сожалел, что гражданская жена Захарова, с которой он жил десятки лет не может получить процессуальный статус в деле.

ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым случилось 8 июня - он врезался в авто Сергея Захарова, приведя к получению им смертельных травм. 9 июня Ефремова посадили под домашний арест на 3 месяца, а потом открыли дело о хранении и распространении наркотиков, ведь Ефремов был еще и в наркотическом опьянении. По этому делу он проходит свидетелем, а не обвиняемым.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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