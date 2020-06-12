В суде против Михаила Ефремова будет выступать звездный адвокат

Александр Добровинский / YouTube

Российских адвокат Александр Добровинский получил предложения защищать сразу обе стороны в суде - и потерпевших родственников Сергея Захарова и актера Михаила Ефремова.

Адвокат, крайне известный в среде звезд, принял решение защищать родственников Сергея Захарова бесплатно. Об этом он сообщил Радио КП.ру.

"Как и многим адвокатам, мне тоже поступило предложение представлять интересы господина Ефремова. Я принял предложение от семьи представлять их интересы", – говорит Добровинский

Он отметил, что нему обратился брат погибшего Михаила Захарова.

"Я не думаю, что у них есть средства большие, чтобы оплачивать адвоката. Они попросили меня, не приму ли я это предложение. Я, естественно, принял. У меня было одно условие – что я буду работать бесплатно", - заявил Александр.

Он также неожиданно объявил свою позицию по Ирине Стерховой - сожительнице Захарова, про которую говорилось на шоу еще 9 июня.

"В течение многих лет борюсь за то, чтобы наше государство признало так называемый гражданский брак. Вот это тот случай, когда гражданский брак не признан государством, поэтому она, к сожалению, никто в этом процессе", - отметил он.

Добровинский недавно защитил Филиппа Киркорова в деле о плагиате, когда оказалось, что почти все его песни - перевод с разных языков разных исполнителей в мире.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов врезался в авто Сергея Захарова, и нанес ему травмы, от которых тот умер в больнице.

На следующий день полиция насильно отвезла его на допрос и в суд - его поместили под домашний арест до 9 августа.

11 июня Михаил Ефремов прошел допрос по делу о хранении и распространении наркотиков.