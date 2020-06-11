Михаила Ефремова забрали из дома в Москве

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Михаила Ефремова забрали с домашнего ареста. Спровоцировавшего смертельное ДТП актера увезли на допрос из-за появления новых обвинений и доказательств.

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом, пишет РЕН ТВ.

"Он вышел из подъезда в маске и очках. В сопровождении сотрудников ФСИН сел в машину и отказался отвечать на вопросы журналистов", - говорится в сообщении.

Михаила Ефремова будут допрашивать в рамках возбуждения статьи по факту сбыта наркотиков (228.1).

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова обвиняют в распространении наркотиков - основания об этом у правоохранителей появились после того, как они провели расследование о происхождении наркотиков в анализах Ефремова.

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения вечеом 8 июня врезался в фургон Сергей Захарова, после чего водитель умер в больнице от тяжелых травм.

Вечером 10 июня появились слухи, что Михаил Еремов пытался покончить с собой, но его адвокат дал свой комментарий.

Суд поместил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 июня.