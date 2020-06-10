Михаил Ефремов попытался покончить с собой

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Российский актер Михаил Ефремов после пьяного ДТП пытался сам себя убить дома.

В зале суда во время назначения меры пресечения 9 июня на шее Ефремова были замечены характерные следы, как при попытке самоубийства, пишет телеграм-канал Mash.

"Михаил Ефремов пытался покончить с собой. Вчера к актёру приезжали врачи психиатрической помощи. Зачем? Дело в том, что родные Ефремова заметили на его шее глубокую багровую борозду (характерный признак при повешении)", - говорится в сообщении.

Родственники нашли Ефремова в бессознательном состоянии. Приехавшая скорая увидела признаки суицида, и поэтому вызывали третью бригаду - психиатров.

Михаил Ефремов / Mash

Михаил Ефремов / Mash

Сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее - потому как в комнате он находился один.

Михаил Ефремов / Mash

Михаил Ефремов / Mash

Михаил Ефремов / Mash

Чтобы разобраться в его состоянии, скорую отправляли три раза. Во время следствия с актёром продолжат работать психиатры.

С другой стороны - издание Lifeshot утверждает, что следы на шее Михаила Ефремова были еще сразу после ДТП.

"След на шее Ефремова уже был сразу после аварии на Садовом кольце. О том, что у него появился шрам, нам рассказал представлявший интересы актёра адвокат Виталий Чернышёв. Предположительно, след на шее Ефремова остался от ремня безопасности", - утверждает издание.

Напомним, по решению суда Михаил Ефремов до 9 августа содержится дома под домашним арестом с электронным браслетом.

До этого сын погибшего Сергея Захарова предупредил о мошенниках, которые собирают деньги якобы для его семьи.

Авария случилась вечером 8 июня - пьяный Михаил Ефремов врезался в фургон Сергея Захарова, в результате чего водитель фургона получит тяжелые переломы, и умер в больнице.