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Сын убитого Ефремовым Сергея Захарова предупредил о мошенниках

10 июня 2020, 12:25

Сын Сергея Захрова Виталий сообщил, что их семье никто не помогал, и намекнул на мошенников в сетях.

Сергей Захаров
Сергей Захаров / Lifeshot

На странице Сергея Минаева в Instagram появился пост со сбором денег для семьи Сергея Захарова, однако сын погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым водителя подчеркнул, что им никакой помощи не приходило и никто не предлагал.

Сын водителя Сергея Захарова Виталий рассказал, что от имени артиста к его семье пока никто не обращался, зато в сети нашел мошенников, которые собирали деньги от их имени. Об этом он сказал в программе Прямой эфир с Андреем Малаховым на Россия 1.

"Виталий, а к вам кто-нибудь обращался?Читайте такжеПоявились подробности содержания Михаила Ефремова под арестом Друзья, адвокаты с предложением оказать помощь?", - спросил юрист Павел Астахов.

"Никто", - ответил Виталий Захаров.

Кроме того, сын погибшего водителя Сергея Захарова был в шоке от происходящего: на шоу - сначала в Пусть говорят 9 июня привели "фейковую вдову", а потом парень увидел пост Сергея Минаева о сборе средств в помощь родным пострадавшего.

Он объявил, что номер счета не принадлежит никому из родственников, и о пожертвованиях семья слышит впервые.

Уже после эфира телеграм-канал Только Никому сообщил, что счета на странице Сергея Минаева принадлежат любовнице водителя, которую сын Захарова видимо отказывается признавать.

Ранее супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.

Напомним, Михаил Ефремов до 9 августа должен находиться дома под домашним арестом. Ему запрещены контакты с кем-то кроме семьи, адвоката или правоохранителей.

Пьяный Михаил Ефремов вечером 8 июня врезался в фургон Сергея Захарова, который умер в больнице от тяжелых травм. На утро Евремов отказывался сотрудничать с полицией и трижды вызывал "скорую", пока его силой не доставили на допрос и на суд.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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