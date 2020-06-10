Появились подробности содержания Михаила Ефремова под арестом

Михаил Ефремов / УНИАН

После ДТП Михаил Ефремов будет содержаться под домашним арестом дома, утверждает руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков в интервью изданию Москва.

По решению суда, который прошел сразу после допроса, Михаил Ефремов будет содержаться дома под домашним арестом на Плотниковом переулке в Москве до 9 августа.

Артисту запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Кроме того,Читайте такжеНазвали, где побывал Ефремов перед самой аварией Ефремову надели электронный браслет на ногу.

Перед тем, как привезти домой Михаила Ефремова, правоохранители провели тщательный обыск его квартиры.

Ко всему прочему, на решение суда повлиял тот факт, что Ефремов может "давить" на свидетелей и потерпевших, поэтому ему разрешено общаться с семьей, адвокатами и правоохранителями.

Прямо из суда, где ему выносили решение по мере пресечения, Михаила отвезли домой ночью на 10 июня.

Напомним, Михаил Ефремов будучи мертвецки пьяным (около 2 промилле) спровоцировал ДТП в центре Москвы 8 июня вечером. Он протаранил фургон Сергея Захарова, который умер в больнице от травм позвоночника, головы, шеи, внутренних кровотечений, оставив сиротами двоих детей, жену и мать.

На следующий день Михаил Ефремов отказывался сотрудничать с полицией, ему было плохо, и он трижды вызывал "скорую". В итоге, Ефремова силой отвезли на допрос а потом в суд.

Дочь Михаила Ефремова осудила поступок отца, и еще с 8 июня искала контакты семьи Захарова, чтобы помочь им, чем сможет.