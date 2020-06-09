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Дочь-сын Ефремова разочаровалась в отце

9 июня 2020, 13:02

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария объявила, что ей жаль из-за поступка отца, из-за которого умер Сергей Захаров.

Дочь Ефремова Анна-Мария
Дочь Ефремова Анна-Мария / Instagram

Дочь Михаила Евремова Анна-Мария, которая считает себя мальчиком, опубликовала реакцию на ДТП, которое устроил отец. Она считает, что глупо отрицать свою вину.

Свой пост она опубликовала в сторис инстаграм.

"Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно", - написала она

До этого она уже писала, что за трагедию должен ответить тот, кому положену по закону, хотя не хотела бы, чтобы ее отца посадили.

Ранее Михаил Ефремов начал скрываться от полиции, а его адвокат начал отрицать вину артиста спустя короткое время после ее подтверждения известному изданию.

Напомним, что 8 июня пьяны Михаил Ефремов врезался в фургон Сергея Захарова, который в больнице умер от перелома позвоночника, ребер и микротравм. У Ефремова обнаружили более 1 промилле алкоголя в крови.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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