Михаилу Ефремову вызвали скорую, появились подробности его состояния

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Российский артист Михаил Ефремов на следующий день после аварии со смертельным исходом, которую он спровоцировал, дважды вызывал "скорую" на дом.

Актер Михаил уже получил какие-то уколы от медиков, пишет телеграм-канал Baza.

"Михаилу Ефремову вызвали скорую, однако, когда врачи приехали, он отказался от осмотра. Сейчас он остается в квартире вместе с полицейскими. По словам родных, несколько часов назад к нему уже приезжала частная скорая, чтобы сделать укол успокоительного. Сейчас Ефремов, якобы, отсыпается", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что ему вызвали психиатрическую бригаду.

Адвокат Ефремова прокомментировал его состояние.Читайте такжеМихаил Ефремов признал себя виновным в ДТП со смертельным исходом

"Сам Ефремов находится в тяжелом состоянии физическом. Дело в том, что он сильно ударился во время ДТП, удар был очень сильный, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился.

Объективно, что он также пострадал в ДТП, но не отказывается от дачи показаний. Перенос показаний был обусловлен его физическим состоянием. Он сотрудничает со следствием. Михаил ещё вчера очень сильно переживал по этому поводу (ДТП — Прим.), он понимает что произошло", - сказал он.

Ранее появилась информация о том, что артист отказался пускать полицию в дом, а его адвокат заявил, что Михаил Ефремов не признавал свою вину.