Михаилу Ефремову вызвали скорую, появились подробности его состояния

Скрывающемуся от полиции Михаилу Ефремову уже несколько раз вызывали скорую помощь.
Российский артист Михаил Ефремов на следующий день после аварии со смертельным исходом, которую он спровоцировал, дважды вызывал "скорую" на дом.
Актер Михаил уже получил какие-то уколы от медиков, пишет телеграм-канал Baza.
"Михаилу Ефремову вызвали скорую, однако, когда врачи приехали, он отказался от осмотра. Сейчас он остается в квартире вместе с полицейскими. По словам родных, несколько часов назад к нему уже приезжала частная скорая, чтобы сделать укол успокоительного. Сейчас Ефремов, якобы, отсыпается", - говорится в сообщении.
Кроме того, утверждается, что ему вызвали психиатрическую бригаду.
Адвокат Ефремова прокомментировал его состояние.Читайте такжеМихаил Ефремов признал себя виновным в ДТП со смертельным исходом
"Сам Ефремов находится в тяжелом состоянии физическом. Дело в том, что он сильно ударился во время ДТП, удар был очень сильный, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился.
Объективно, что он также пострадал в ДТП, но не отказывается от дачи показаний. Перенос показаний был обусловлен его физическим состоянием. Он сотрудничает со следствием. Михаил ещё вчера очень сильно переживал по этому поводу (ДТП — Прим.), он понимает что произошло", - сказал он.
Ранее появилась информация о том, что артист отказался пускать полицию в дом, а его адвокат заявил, что Михаил Ефремов не признавал свою вину.