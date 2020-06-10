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Михаила Ефремова обвиняют в распространении наркотиков

10 июня 2020, 21:38

Против российского актера Михаила Ефремова выдвинули новое обвинение - виной всему анализы, в которых полиция нашла наркотики.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / КиноПоиск

Против Михаила Ефремова возбудили еще одно дело из-за смертельной аварии 8 июня. После обнаружения наркотиков в анализах Михаила Ефремова, полиция занимается расследованием, и ищет, кто продал наркотики Ефремову, а против него появилось еще одно обвинение - в продаже наркотиков, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на ГУ МВД России.

"Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Ефремова по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ – сбыт наркотических веществ", - говорится в сообщении.

В крови Ефремова были найдены несколько видов наркотических веществ, а тест на алкоголь показал 2 промилле.

Напомним, 9 июня было принято решение поместить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему надели электронный браслет.

Утром 9 июня полиция не могла попасть в дом Ефремова - ему также вызывали 3 бригады "скорых".

Предполагается, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой. Но его Адвокат уже сделал опровергающее заявление.

Ранее стало известно, где побывал Михаил Ефремов перед аварией.

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