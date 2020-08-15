Михаил Ефремов покинул больницу после инсульта

Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Слухи о том, что Михаил Ефремов уже покинул больницу после тяжелого инсульта появились еще в пятницу 14 августа, но на следующий день появилось подтверждение этому.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил выписку Ефремова, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, он находится дома - адвокат", - говорится в сообщении.

До этого семейный врач Михаила Ефремова Борис Круглый рассказал Москве 24 14 августа, что Ефремов уже дома.

"Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома", – заявил Круглый.

Еще 13 августа Эльман Пашаев утверждал, что Ефремов в больнице, кроме того, отказывался комментировать документ с признанием вины из-за болезни Ефремова.

Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа из зала суда с подозрением то ли на инфаркт, то ли на инсульт.