Адвокат подтвердил достоверность документа с признанием вины Михаила Ефремова

Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаил Ефремов действительно признал свою вину в ДТП, которое повлекло за собой смерть Сергея Захарова, а потом предлагал компенсировать семье потерпевших ущерб.

Адвокат Александр Добровинский подтвердил достоверность слитого в сеть документа, где Ефремов в присутствии адвоката Эльмана Пашаева подписался под признанием вины, пишет издание ТАСС.

"Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела", - сообщил в пятницу Добровинский.

С другой стороны, когда журналисты обратились к адвокату Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, он отказался отвечать на данный вопрос, сославшись на то, что сейчас Ефремов не признавал вину, как будто бы документ подписан не 17 июня.

"Человек в больнице находится, как может признать свою вину?" – заявил адвокат в беседе с телеканалом 360.

Ранее Главред цитировал подписанный артистом документ, в котором Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП, и предлагал возместить ущерб потерпевшим. Под документом стояла подпись в том числе Эльмана Пашаева, и ранее был сомнения в ее достоверности. Теперь появилось подтверждение этому.