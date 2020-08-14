Появился текст признания вины Михаила Ефремова - документ

Михаил Ефремов / УНИАН

По совету адвоката, Михаил Ефремов с вручения обвинения не признает свою вину в ДТП, которое повлекло смерть Сергея Захарова. Однако, в сеть слили фото документов, на которых Ефремов признал вину, а под текстом якобы стоят его подпись и подпись его адвоката Эльмана Пашаева. Снимки показал телеграм-канал 112.

"Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП почти сразу же – 17 июня. Его адвокат, Эльман Пашаев, подписался под его словами" , - написало издание и показало фото документов.

Точно неизвестно - фейк это, или действительно материалы из дела, но Михаил Ефремов не только признает вину, но и признает, что хочет возместить потерпевшим ущерб, но они игнорируют его адвокатов.

/ 112

"Свою вину в том, что 08 июня 2020 года, примерно в 21 час 53 минуты, я управлял технически исправным транспортным средством Джип Гранд Чероки п.р.з. О808ТЕ77, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном обьеме, в содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Я желаю загладить вред причиненный мной потерпевшим в полном обьеме. Однако в настоящее время это не получается сделать, так как потерпевшие не идут на контакт с моими адвокатами.", - говорится в тексте.

Как известно, Эльман Пашаев настаивает, что Ефремов свою вину не признавал никогда.

Пока что официальной реакции на этот документ не было.

Ранее в сети появилась информация о том, что у Михаила Ефремова отнялись ноги после инсульта. Ефремова госпитализировали 11 августа в бессознательном состоянии.

Ефремова сразу поместили в реанимацию - ему поставили диагноз инсульт.