Подтвердили официальный диагноз Михаила Ефремова

Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаил Ефремов перенес инсульт. Однако, было ли это на суде, или до него - точно неизвестно.

Диагноз инсульт подтвердили в Боткинской больнице, где лежит Михаил Ефремов, пишет издание РИА Новости в телеграм со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

"У Ефремова подтвердился инсульт, сейчас он в состоянии средней тяжести, сказал его адвокат",- пишет издание.

Однако, адвокаты пострадавших обратили внимание суда на то, что адвокаты знали о диагнозе Ефремова еще до госпитализации.

"Устраивать из этого шоу показательное и наносить вред здоровью Ефремова недопустимо", - подчеркнули они.Читайте такжеМихаил Ефремов попал в реанимацию

Адвокат потерпевшей стороны по делу Ефремова Анна Бутырина рассказала изданию Lifeshot, что вчера защита актера говорила о том, что у него инсульт еще до того, как Ефремова увезли в больницу.

"Адвокат актера Пашаев сообщил нам, что Ефремов все еще в больнице и что врачи никому не говорят о его состоянии", - подчеркнула она.

Напомним, Михаила Ефремова госпитализировали прямо с суда 11 августа в бессознательном состоянии.