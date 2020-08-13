У Ефремова отнялись ноги после инсульта

Российские СМИ утверждают, что у Михаила Ефремова после инсульта и госпитализации начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Российский актер Михаил Ефремов перенес инсульт, и был госпитализирован в реанимацию московской Боткинской больницы.
После инсульта у Ефремова отнялись ноги, утверждает теленгам-канал НеМалахов.
"У Михаила Ефремова отнялись ноги после инсульта. Рука тоже висит как плеть. Он её вынужден держать здоровой рукой", - пишет издание.
Точно о состоянии здоровья Михаила Ефремова не сообщают ни его родные, ни его адвокаты.
Информацию подтвердило издание КП.ру
В Боткинской больнице рассказали, что артист находится в отдельном боксе в нормальном состоянии.
"Ефремов выглядел живеньким. По крайней мере, когда я зашла в бокс к нему, он сидел за столом. Значит, нормальное состояние. Но к нему особо не позволяют заходить, охрана сильная", - рассказала сотрудник больницы.
Дети Михаила Ефремова избегают общаться со СМИ, и даже покидают Москву.
Напомним, что Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа в бессознательном состоянии.
Ефремова поместили в реанимацию - ему поставили диагноз инсульт.