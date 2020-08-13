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У Ефремова отнялись ноги после инсульта

13 августа 2020, 16:15

Российские СМИ утверждают, что у Михаила Ефремова после инсульта и госпитализации начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Российский актер Михаил Ефремов перенес инсульт, и был госпитализирован в реанимацию московской Боткинской больницы.

После инсульта у Ефремова отнялись ноги, утверждает теленгам-канал НеМалахов.

"У Михаила Ефремова отнялись ноги после инсульта. Рука тоже висит как плеть. Он её вынужден держать здоровой рукой", - пишет издание.

Точно о состоянии здоровья Михаила Ефремова не сообщают ни его родные, ни его адвокаты.

Информацию подтвердило издание КП.ру

В Боткинской больнице рассказали, что артист находится в отдельном боксе в нормальном состоянии.

"Ефремов выглядел живеньким. По крайней мере, когда я зашла в бокс к нему, он сидел за столом. Значит, нормальное состояние. Но к нему особо не позволяют заходить, охрана сильная", - рассказала сотрудник больницы.

Дети Михаила Ефремова избегают общаться со СМИ, и даже покидают Москву.

Напомним, что Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа в бессознательном состоянии.

Ефремова поместили в реанимацию - ему поставили диагноз инсульт.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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