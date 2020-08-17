Михаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда

Михаил Ефремов остается под домашним арестом после выписки с больницы с диагнозом "инсульт".
Российский актер Михаил Ефремов покинул больницу всего через пару дней после инсульта, но при этом будет находится дома, и пропускает очередное заседание по собственному делу, об этом сообщил его адвокат изданию RT.
"Актер Ефремов по состоянию здоровья не сможет принять участие в заседании суда 17 августа по своей жалобе на условия домашнего ареста — адвокат", - говорится в сообщении.
Он также в очередной раз подтвердил, что в истории болезни Михаила Ефремова стоит диагноз "инсульт".
Напомним, что вокруг госпитализации Михаила Ефремова поднялся ажиотаж - 11 августа его забрали из зала суда в беспамятном состоянии в больницу.
В Боткинской больнице Михаила Ефремова положили в реанимацию - врачи подозревали инфаркт или инсульт. В то же время адвокат Ефремова уже объявил, что актера увезли с инсультом, чем вызвал едкие замечания в свой адрес за то, что знает диагноз раньше врачей.
По информации инсайдеров, которая просочилась в сеть, у Ефремова нарушения в опорно-двигательном аппарате после инсульта . Тем не менее, его выписали из больницы через пару дней после поступления.
Как известно, в Москве идет суд по делу Михаила Ефремова, который спровоцировал ДТП, в котором умер Сергей Захаров. Пока Ефремов был в больнице, в сеть слили фото документов из дела, где Михаил Ефремов признал вину под подпись его адвоката Эльмана Пашаева.