Михаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда

Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов покинул больницу всего через пару дней после инсульта, но при этом будет находится дома, и пропускает очередное заседание по собственному делу, об этом сообщил его адвокат изданию RT.

"Актер Ефремов по состоянию здоровья не сможет принять участие в заседании суда 17 августа по своей жалобе на условия домашнего ареста — адвокат", - говорится в сообщении.

Он также в очередной раз подтвердил, что в истории болезни Михаила Ефремова стоит диагноз "инсульт".

Напомним, что вокруг госпитализации Михаила Ефремова поднялся ажиотаж - 11 августа его забрали из зала суда в беспамятном состоянии в больницу.

В Боткинской больнице Михаила Ефремова положили в реанимацию - врачи подозревали инфаркт или инсульт. В то же время адвокат Ефремова уже объявил, что актера увезли с инсультом, чем вызвал едкие замечания в свой адрес за то, что знает диагноз раньше врачей.

По информации инсайдеров, которая просочилась в сеть, у Ефремова нарушения в опорно-двигательном аппарате после инсульта . Тем не менее, его выписали из больницы через пару дней после поступления.

Как известно, в Москве идет суд по делу Михаила Ефремова, который спровоцировал ДТП, в котором умер Сергей Захаров. Пока Ефремов был в больнице, в сеть слили фото документов из дела, где Михаил Ефремов признал вину под подпись его адвоката Эльмана Пашаева.