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Адвокат Ефремова не сможет прийти на суд

Российский юрист адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев неожиданно "слился" после объявления даты суда по делу Михаила Ефремова.

23 июля 2020, 19:15
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Михаила Ефремова будут судить за смертельное ДТП с Сергеем Захаровым, которые случилось 8 июня 2020. Суд назначен на 11-00 29 июля, но, оказывается, у Эльмана Пашаева, адвоката Ефермова, свои планы на этот день.

Эльман Пашаев не пойдет на судебное заседание по делу Ефремова, признался адвокат в комментарии Москва 24.

"Меня не будет 29 июля на суде. У меня командировка. Я буду в Новосибирске, а партнер – в Йошкар-Оле 29 числа. Будем откладываться", – сказал адвокат.

По его словам, дети Михаила Ефремова не планируют присутствовать на судебном заседании также.

Как известно, Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа. на суде также должны решить вопрос с продлением домашнего ареста, или перемещением Ефремова.

Ефремову вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремов отказывается признавать свою вину.

Дело о смертельном ДТП рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова. Она вела дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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