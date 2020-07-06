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Михаилу Ефремову вручили обвинение, он высказался о своей вине

Правоохранители официально вручили Михаилу Ефремову обвинение в последней редакции.

6 июля 2020, 18:37
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / КиноПоиск

Российскому актеру Михаилу Ефремову окончательно и бесповоротно официально вручили обвинение в полной и конечной редакции. Теперь сторона потерпевших тоже имеет право ознакомится с делом.

Михаил Ефремов официально в ответ на обвинение свою вину не признал, пишет телеграм-канал 112.

"Актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня пьяный выехал на встречную полосу на Смоленской площади и по чьей вине погиб Сергей Захаров, предъявили обвинение по статье 264 часть 4", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 3 июля адвокат Михаила Ефремова объявил, что актер не признает свою вину.

В ответ адвокат пострадавших Александр Добровинский поинтересовался, кто врезался в авто Сергея Захарова - марсиане, или нечистая сила.

По законам РФ статья 264 часть 4 УК предусматривает наказание - лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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