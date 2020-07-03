На отказ Ефремова признавать вину отреагировали потерпевшие

Александр Добровинский / YouTube

Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину за смертельное ДТП с Сергеем Захаровым, чем вызвал взрыв негодования у родственников умершего россиянина.

Адвокат семьи Сергея Захарова Олександр Добровинский оперативно высказался о таком решении, пишет издание Lifeshot в телеграм.

"Насколько я понимаю, было сказано господином Ефремовым, что виновата машина. Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина — в полном порядке. Остаётся второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд. Вы знаете, это немного кощунство — говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват", - высказался он.

Напомним, что 3 июля адвокат Михаила Ефремова объявил, что актер не признает свою вину в смертельном ДТП, из-за которого умер Сергей Захаров.