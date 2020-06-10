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Племянница Алека Болдуина умилила беременными фото

10 июня 2020, 11:31

Кузина Хейли Бибер Алайя Болдуин к лету поделилась милыми фото с беременным животом.

Алайя Болдуин
Алайя Болдуин / Instagram

Дочь Стивена и Ксении Болдуин Алайя в 27 лет станет мамой в первый раз. Она впервые объявила об этом еще в апреле 2020, но не перестает делиться своим счастьем и беременными фото.

На новом снимке в Instagram Алайя Болдуин позирует на солнышке в купальнике.

Девушка показала беременный живот , который сейчас уже на 6-7 месяце, ведь рожать ей вначале августа.

На фото она продемонстрировала животик, обтянутый леопардовым купальником. Судя по фону, девушка расслабляется у бассейна.

Алайя Болдуин
Алайя Болдуин / Instagram

Напомним, что о своей беременности она сообщила 18 апреля фото с мужем и животом.

Алайя Болдуин
Алайя Болдуин / Instagram

Алайя Болдуин - кузина Хейли и Айрленд - все девушки модели, и принадлежат к большому актерско-модельному семейству Болдуинов. Алайя родилась в январе 1993 года, ее муж - Эндрю Аронов, с которым они поженились в 2017 году, но встречались еще ранее.

Напомним, племянница Софии Ротару певица Sonya Kay вышла замуж на днях, и наконец показала своего мужа.

Алайя Болдуин новости шоу бизнеса беременность
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