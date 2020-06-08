Племянница Софии Ротару вышла замуж: кто ее избранник

Соня Кей с мужем / Instagram

Украинская поп-певица Соня Кей (Sonya Kay), которая приходится родной племянницей легенде советской / украинской эстрады Софии Ротару, вышла замуж.

Ранее девушка неоднократно уже рассказывала о своем возлюбленном, но имя его держала в секрете от журналистов и поклонников. Теперь же все узнали, что избранником Сони Кей стал известный хоккеист Олег Петров.

"7.06.2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно", — написала Соня в соцсети Instagram

"Начало новой жизни. Люблю тебя", — в свою очередь, подписал свадебное фото новоиспеченный муж.

К слову, Олег Петров — уроженец России. В январе 2020 года он получил украинский паспорт. Петров выступает за хоккейный клуб Днепр и за сборну Украины.

Напомним, ранее Соня Кей порадовала поклонников очень чувственным фото, на котором она позировала топлесс (без лифчика)