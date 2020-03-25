У Софии Ротару трагедия в семье

София Ротару / Hyser

Неожиданно умер отец певицы Софии Сергеевны Хлябич, более известной, как Sonya Kay.

Пока что неизвестно, от чего именно умер Сергей Хлябич, но об его смерти сообщила сама Ротару.

"Ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", – написала Ротару.

Сергей Хлябич ушел из жизни во вторник, 24 марта.

Он был известным в Черновцах бизнесменом, генеральным директором компании "Мавекс". Сам он из Полтавы, но большую часть жизни прожил в Черновцах, из них - 40 с Лидией Ротару в браке.

Это второй брак Лидии. Они познакомились во время совместной работы в ансамбле Черемош, где Хлябич играл на гитаре и был вокалистом, а позже стал художественным руководителем коллектива.

Пара поженилась в 1979 году и Сергей Хлябич ушел из музыки и занялся бизнесом. В 1991 году у них родилась дочь София, которая пошла по пути своей тети и построила певческую карьеру.

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