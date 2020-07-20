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Умер Александр Боголюбов - создатель мультфильмов о Незнайке

Российский режиссер Александр Боголюбов умер в Москве в возрасте 85 лет. Он полжизни проработал на студии Довженко в Украине.

20 июля 2020, 14:41
Александр Боголюбов
Александр Боголюбов / unikino.ru

В России умер режиссер и мультипликатор Александр Боголюбов, более всего известный съемкой мультфильмов о Незнайке.

О смерти Александра Боголюбова сообщает сайт Союза кинематографистов России.

"На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", — говорится в сообщении.

Александр Боголюбов умер в больнице в Москве от тяжелой болезни. Он был госпитализирован в июне, о чем сообщал его сын.

"Я надеюсь, что он пошел на поправку. До понедельника будет в больнице. Давайте, не будем переживать. Возраст 85 лет — достаточно серьезный", - сказал он тогда.

Александр Боголюбов - биография

Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. В 1962-м окончил Киевский государственный институт театральных искусств, после выпуска работал вторым режиссером на киностудии им. Довженко и Одесской киностудии.

В 1968 году стал режиссером научно-популярных фильмов на Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов, в 1970-м перешел на работу режиссером анимационных фильмов в творческое объединение Экран.

Уже с 1978 года — режиссер-постановщик студии художественных фильмов творческого объединения Экран, после этого работал на Мосфильме

Александр Боголюбов - семья

Боголюбов был женат на Татьяне Боголюбовой - в девичестве Кучера. Она работала главным редактором в Бюро пропаганды киноискусства.

У него есть сын - Оскар Кучера.

Александр Боголюбов - фильмография

Режиссер:

  • 1972 — Приключения Незнайки и его друзей (мультипликационный)
  • 1973 — Волшебник Изумрудного города (мультипликационный)
  • 1976 — Бумеранг (мультфильм)
  • 1980 — Мелодия на два голоса
  • 1985 — Батальоны просят огня

Сценарист:

  • 1985 — Батальоны просят огня

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