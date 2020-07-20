Умер Александр Боголюбов - создатель мультфильмов о Незнайке

В России умер режиссер и мультипликатор Александр Боголюбов, более всего известный съемкой мультфильмов о Незнайке.
О смерти Александра Боголюбова сообщает сайт Союза кинематографистов России.
"На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", — говорится в сообщении.
Александр Боголюбов умер в больнице в Москве от тяжелой болезни. Он был госпитализирован в июне, о чем сообщал его сын.
"Я надеюсь, что он пошел на поправку. До понедельника будет в больнице. Давайте, не будем переживать. Возраст 85 лет — достаточно серьезный", - сказал он тогда.
Александр Боголюбов - биография
Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. В 1962-м окончил Киевский государственный институт театральных искусств, после выпуска работал вторым режиссером на киностудии им. Довженко и Одесской киностудии.
В 1968 году стал режиссером научно-популярных фильмов на Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов, в 1970-м перешел на работу режиссером анимационных фильмов в творческое объединение Экран.
Уже с 1978 года — режиссер-постановщик студии художественных фильмов творческого объединения Экран, после этого работал на Мосфильме
Александр Боголюбов - семья
Боголюбов был женат на Татьяне Боголюбовой - в девичестве Кучера. Она работала главным редактором в Бюро пропаганды киноискусства.
У него есть сын - Оскар Кучера.
Александр Боголюбов - фильмография
Режиссер:
- 1972 — Приключения Незнайки и его друзей (мультипликационный)
- 1973 — Волшебник Изумрудного города (мультипликационный)
- 1976 — Бумеранг (мультфильм)
- 1980 — Мелодия на два голоса
- 1985 — Батальоны просят огня
Сценарист:
- 1985 — Батальоны просят огня
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