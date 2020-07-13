Внук Элвиса Пресли умер от пулевого ранения

Внук Элвиса Пресли совершил суицид / Instagram

Утром в воскресенье сын Лизы Мари Пресли был найден застрелен. Он был найден в особняке матери в Калабасе в Калифорнии.

За неимением других доказательств, причиной смерти указано самоубийство, пишет Daily Mail со ссылкой на TMZ и местную полицию.

"У нее полностью разбито сердце, она безутешна и находится за гранью опустошения, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и своей старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - сообщила менеджер певицы.

Близкий к семье источник утверждает, что Бенджамин долгое время "боролся", и смерть, хотя и шокирующая, не стала бы "огромным сюрпризом" для семьи. Однако, что именно стало причиной его суицидального поступка - не разглашается.

Бенджамин Кио / Instagram

Бенджамин Кио — сын от первого брака Лизы Мари Пресли с музыкантом Дэнни Кио. Бенджамин также занимался музыкой, но не вел публичный образ жизни.

Ранее стало известно, что умерла жена Джона Траволты после тяжелой болезни.