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Внук Элвиса Пресли умер от пулевого ранения

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер дома от ранения, сделанного огнестрельным оружием. Внук Короля рока умер в 27 лет.

13 июля 2020, 12:08
Элвис Пресли
Внук Элвиса Пресли совершил суицид / Instagram

Утром в воскресенье сын Лизы Мари Пресли был найден застрелен. Он был найден в особняке матери в Калабасе в Калифорнии.

За неимением других доказательств, причиной смерти указано самоубийство, пишет Daily Mail со ссылкой на TMZ и местную полицию.

"У нее полностью разбито сердце, она безутешна и находится за гранью опустошения, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и своей старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - сообщила менеджер певицы.

Близкий к семье источник утверждает, что Бенджамин долгое время "боролся", и смерть, хотя и шокирующая, не стала бы "огромным сюрпризом" для семьи. Однако, что именно стало причиной его суицидального поступка - не разглашается.

Бенджамин Кио
Бенджамин Кио / Instagram

Бенджамин Кио — сын от первого брака Лизы Мари Пресли с музыкантом Дэнни Кио. Бенджамин также занимался музыкой, но не вел публичный образ жизни.
Ранее стало известно, что умерла жена Джона Траволты после тяжелой болезни.

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