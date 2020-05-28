Концертного менеджера Кобзона и Николаева обвинили в мошенничестве

Владелец Z-Concert Александр Зингер, который работал со многими российскими легендарными звездами попал в скандал из-за мошенничества.
Концертного менеджера, работавшего с Кобзоном, Игорем Николаевым и Иванушками, подозревают в мошенничестве. Александра Зингера обвинили в хищении более 42,8 млн рублей.
Петербуржский инвестор Константин Ходосовский подал соответствующее заявление в правоохранительные органы, пишет Рен ТВ.
Гендиректор строительной фирмы Константин Ходосовский поведал историю о том, как с 2018 года начал вкладывать в бизнес Александра Зингера, так, что в общей сложности вышло 42 миллиона рублей инвестиций.
сначала он передал директору Z-Concert 150 тысяч долларов, потом добавил еще 27,6 млн рублей.
В апреле 2019 года на счета компани Александра Зингера пришло еще 4 млн рублей. Но главное в том, что Ходосовский заявляет, что Зингер не выполнил своих обязательств по договору
Сейчас агентство Зингера по неподтвержденной информации ликвидировано.
По информации издания Рен ТВ накануне сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении Зингера уголовное дело по статье 159.4 УК — мошенничество в особо крупных, которая предусматривает десяти лет тюрьмы.
Другие подробности и обстоятельства этого расследования уточняются.
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