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Alina Pash попалась полиции с наркотиками

6 октября 2020, 17:07

Украинская рэпер Alina Pash раскрыла подробности своего задержания правоохранителями.

Алина Паш
Алина Паш / Новый канал

Путешествие без приключений - зря потраченное время. Желательно, чтобы они всегда заканчивались без эксцессов. Певица Alina Pash пришла на шоу "Хто зверху?", которое показывает Новый канал, и наконец рассказала, как едва не попала в тюрьму и просидела в обезъяннике за употребление наркотиков.

Еще год назад она всколыхнула историей о том, что употребляла "травку" и попалась полиции в Израиле. Теперь певица рассказала всю историю в полном объеме.

"Год назад мы с парнем ездили к Стене плача в Иерусалиме, - говорит певица. - Эмоции переполняли. Хотела как-то себя "заземлить" и решила покурить травку. Представляете, в этот момент к нам подходит полисменша и спрашивает, что это. Конечно, я забыла, что в сумке у меня еще было (улыбается)".

Правоохранители забрали Алину в полицейский участок за "хранение и употребление".

"Я там сидела и плакала, - вспоминает девушка. - Мой парень переживал за меня и звонил всем друзьям. Пытался хоть что-то сделать и то помочь".

По словам Алины, ситуация разрешилась с помощью одного телефонного звонка.

"На телефоне у него заиграла песня американского хип-хоп исполнителя Snoop Dogg, - говорит девушка. - И все. Так мы заговорили о музыке. Слово за слово и он начал гуглить Alina Pash (улыбается). Нашел мою песню Bitanga и прослушал ее. И с пониманием отнесся ко всей ситуации".

Так Алину песня спасла от тюрьмы.

"В отделении просидела только 2 часа, - говорит девушка. - Навсегда запомню квадратные глаза своего парня, когда меня вывели. Он очень переживал".

Год назад Алина расскзазыла Кате Осадчей про травку, которая разрешена во многих странах, но вот в Израиле - табу.

"Есть такое вещество CBD - это травка, но без ТГК (тетрагидроканнабинол), не дурманит, а расслабляет. Она легальная во многих странах, но не в Иерусалиме. Я решила покурить это вместо таблеток, но оказалось, что это запрещено, и меня чуть не забрали", - говорила тогда певица.

Напомним, что у украинцев бывают и другие приключения во время поездок. Например, телеведущий Нового канала сообщил о преследовании из-за поездки в Африку.

Напомним, что все новые выпуски шоу "Хто зверху?" на Новом канале выходят по четвергам в 19-00.

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