Украинский телеведущий сообщил о преследовании

Максим Узол / Новый канал

Для нового выпуска шоу "У кого больше?", которое показывает Новый канал, телеведущие и журналисты Максим Узол и Ольга Манько отправились на 3 дня на остров Мадагаскар, где должны были выжить и заработать побольше на самых странных работах.

На Мадагаскаре и в других африканских странах к белокожим относятся враждебно. Это почувствовал на себе телеведущий Максим Узол отправившись в командировку на остров. Парню пришлось искать работу в самых отдаленных уголках Мадагаскара, среди людей, которые чуть ли не впервые видели европейца. Он пережил странные и жуткие моменты во время съемок.

"Трудно было прежде всего морально, – признается ведущий "У кого больше?" – Потому что белый для африканцев – мешок с деньгами. И когда я подходил и что-то спрашивал, тем более, о работе, ко мне сразу относились с недоверием. А еще они не могли поверить, что мне также могут потребоваться деньги, что я их экономлю. Так что, когда хотел купить бутылку воды, называли мне в три или и в пять раз большую цену".

Иногда Максим Узол даже чувствовал себя в опасности. Когда он искал работу в самом сердце столицы Мадагаскара - Антананариву, он пережил настоящий ужас.

На рынке, парня все время сопровождали более двадцати африканских мужчин разного возраста, и сложно было определить, какие у кого намерения. В конечном итоге, ему пришлось выложить денег, чтобы обезопасить себя.

"Как рассказали местные, к белому на африканском рынке относятся не только с недоверием, но и агрессивно, – объясняет ведущий Нового канала. – Их называют колонизаторами. И каждый намерен ограбить".

Поэтому, чтобы на него не напали, пока он пытается заработать, Максиму Узолу пришлось заплатить за свое сопровождение несколько тысяч ариари.

Напомним, что в Индонезии украинскую телеведущую вытащили из канализации с мертвыми крысами и отбросами.

Все новый выпуски шоу "У кого больше?" на Новом канале выходят по понедельниках в 19-00.