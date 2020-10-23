Alyona alyona и Fatbelly записали совместный клип Rayon

Alyona Alyona / кадр из клипа

Реперша alyona alyona не перестает удивлять публику хитами, и в этот раз зщаписала фит с казахским трендсеттером - Fatbelly. Уникальность этой работы в том, что трек готовился абсолютно дистанционно: Алена была в Украине, а Жека в Казахстане.

Реперы "поймали вайб" и на одной волне подготовить работу, которая ворвалась на ютуб.

"Я как-то рылась в инстаграм и наткнулась на видео с очень сильным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнял один парень - Женя. Это был восторг! Вся его страница заполнена юмором и различными мотивационными видео. Я решила написать ему лично и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. А у нас, как оказалось, уже была переписка, где еще в начале моей карьеры предлагал мне совместную работу. Я поблагодарила, и спросила предложение еще в силе? Так у нас появилась идея совместного трека. Но что может объединять двух простых людей? Мы подумали, что 100% - родной район. " - рассказывает об истории появления трека на свет сама alyona alyona.

Alyona Alyona и Fatbelly Rayon / пресс-служба

Клип "Район" снимали в двух странах отдельно - в Украине и в Казахстане.

"Мы показали казахские районы: модных школьниц, "четких" пацанов, субкультуру, выходцев медресе. В финальной сцене все герои вместе, что и раскрывает суть Казахстана: мы все разные, но в то же время едины. " - комментирует видеоработу режиссер Куаныш Бейсеков.

Для украинской стороны - это вторая совместная работа VIBES PRODUCTION с командой WIN WIN production, поэтому все уже чувствовали себя друзьями на съемках клипа.

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"Это был крутой опыт. Я все еще под впечатлением от того, что мы поймали общий вайб, будучи в разных странах. Очень вдохновился этой работой. Карантин заставляет работать и креативить еще сильнее" - говорит о работе с alyona Alyona Fatbelly.

В клипе Rayon команда хочет показать людей разных национальностей, их культурные ценности. Казахи и украинцы далеко друг от друга, но менталитетом очень похожи. Это видео про обычные районы, которых много по всему миру, однако в каждом из таких районов живут уникальные люди.

Alyona Alyona и Fatbelly Rayon смотреть новый клип:

Напомним, alyona alyona между съемками клипов принимала участие в реалити Танці з зірками, и покинула шоу после 4 недель участия.

По словам певицы это был уникалтный для нее опыт.