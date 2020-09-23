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Alyona Alyona откровенно высказалась о Танцях з зірками после вылета

23 сентября 2020, 11:44

Певица Alyona Alyona после ухода с шоу Танці з зірками впервые заговорила о своем участии в проекте и организаторах.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / Instagram

Рэперша Alyona Alyona, которая выступает за бодипозитив и против буллинга, для участия в проекте Танці з зірками 2020 занялась спортом и похудела. Тем не менее, несмотря на все ее старания, пара покинула шоу после 4 выпуска по результатам голосования зрителей.

Спустя несколько дней после ухода с шоу, Alyona Alyona написала большой пост в Instagram, где рассказала о своих переживаниях.

"И грустно и радостно. За всю свою жизнь я никогда не бывала в детских лагерях. Но и много лет я смогла почувствовать ту атмосферу. Это произошло на танцах со звездами на 1+1. Встречаться вместе на репетициях и после, жить по расписанию, а в дни эфиров даже питаться по расписанию.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн полный 4 выпуск - 20 сентября

Я благодарна этому проекту, что могла испытать себя и свое тело, раскрыть себя с разных сторон, о некоторых из них я даже не догадывалась. Я познакомилась с миром танцев, с различными артистами и танцорами и конечно, нашла друзей в лице Юрия Гурич и Анны Карелин (Олесюк).Кроме того, что они мега талантливые танцовщики, они еще и невероятные люди. Мы - веселая троица, смогла пройти все испытания с позитивом", - отметила она.

Alyona Alyona добавила, что проект открыл в ней потенциал, и повлиял и физически и морально, и девушка не против, если кто-то из фанатов поставит ее себе в пример.

  • Alyona Alyona Instagram
  • Alyona Alyona Instagram
  • Alyona Alyona Instagram
  • Alyona Alyona Instagram
  • Alyona Alyona Instagram

"С каждым эфиром я становилась все сильнее и физически и морально и я чувствовала в себе потенциал двигаться дальше, потому жалко было покинуть проект так рано. Но это опыт и это уже победа, я пошла на этот проект. Я смогла доказать, что наше тело имеет неисчерпаемый потенциал! Если кто-то сможет взять с меня пример, я буду невероятно счастливой.

Я болею за каждого участника и уже в это воскресенье буду волноваться за каждую пару, но все же немного больше моих фаворитов Юлию Санину и Арама Арзуманяна.Я благодарю каждого, кто голосовал за меня и поддерживал у экранов. Я искренне благодарна всему коллективу Танцев за уроки, вдохновения и за вашу большую работу!", - эмоционально написала она.

Поклонники пришли в восторг от такого признания певицы, и написали ей много слов тепла и поддержки.

Последний танец Alyona Alyona и Юрий Гурич исполняли на 4 неделе шоу - это был Джайв.

Поклонники написали много комплиментов под видео с выступлением, и почти поголовно восхитились ее решением принять участие в шоу. Некоторые отметили, что сама критика судей была странной, ведь некоторые движения певице было сложно исполнять из-за веса.

Танці з зірками 2020 выпуск 4 Alyоna Alyona и Юрий Гурич - Джайв:

Напомним, все новые выпуски шоу Танці з зірками выходят на 1+1 по воскресеньям в 21-00.

С 26 сентября на 1+1 будет выходить проект Маскарад, в котором схлестнуться команды Потапа и Димы Монатика.

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