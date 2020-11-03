Alyona Alyona назвала свой тип мужчин

Alyona Alyona / Instagram

Alyona Alyona пришла на шоу Маши Ефросининой Экзамен, где откровенно ответила на вопросы про секс и личную жизнь.

Она открыто говорит, что ей не хватает мужчины, ведь сейчас рядом с Аленой нет достойного избранника.

Еще до популярности у нее было двое серьезных отношений.

"У меня были серьезные отношения. Одни – почти год, и вторые – год. С 24 до 25 и с 25 до 26 лет – одни начались, а другие закончились. Это было еще до популярности. С одним мы познакомились через Интернет, не на сайте знакомств, в соцсетях, а с другим – на рэп-форуме", - рассказала Alyona Alyona.

Она отметила, что непереборчива с мужчинами, но ей всегда сложно строить отношения из-за графика. Она может выделять для молодого человека время с 10 вечера до 7 утра, но мало кого это устроит.

"Я не хочу с кем попало. Я иногда хожу на какие-то свидания... Но я не переживаю, свое все равно найдет. Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамиста" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама", - говорит девушка.

Alyona Alyona Экзамен смотреть онлайн интервью:

Напоним, Alyona Alyona трогательно рассказала о своем участии в шоу Танці з зірками и полагодарила создателей.