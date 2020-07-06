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Лицом об асфальт: Анна Седокова сильно упала на съемках

Певица Анна Седокова случайно упала на взлетной полосе во время съемок нового клипа

6 июля 2020, 15:30
Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова споткнулась и с разгону упала на покрытие взлетной полосы, на котором снимался клип Самолеты

Видео падения с объяснения ми опубликовала сама Анна Седокова в Instagram.

"Моя самая драматичная песня "Самолеты" экранизирована этим утром прекрасной Алиной Герман .Было ли больно? Было. Будет ли еще? "..кто-то бы мог отменить самолеты, остаться на взлётной сейчас, но оглянись и не дай мне упасть в этот раз...", - пишет Седокова.

На видео видно, что она бежит, а потом возле самих операторов спотыкается и падает лицом вниз.

Анна Седокова упала на съемках клипа Самолеты смотреть онлайн:

Момент падения сильно впечатлил всех зрителей.

Анна Седокова
Анна Седокова / Главред

"Аж сердце защимило! С вами все хорошо?", "Только на повторном просмотре я заметила что вы падали лицом вниз, надеюсь ничего серьезного", "Ну как же так Анечка, я аж подскочила, не ожидала такой развязки", "Почему мне стало очень больно", "Бедненькая", "Сердце за тебя запереживало.... как ты?", "Мне аж самой больно. Пересматриваю и аж вздыхаю. Надеюсь, руки и ножки целы", - пишут ей в комментариях поклонники и друзья.

Ранее Ксения Собчак сообщала, что упала и сломала нос, из-за чего ей делали операцию

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