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Ксения Собчак сломала нос и перенесла срочную операцию

Российская журналистка сломала нос, и показала себя после операции.

25 июня 2020, 15:52
Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram

Российская журналистка и светская львица Ксения Собчак попала в больницу с опасной травмой - девушка неудачно упала и сломала нос.

Ксении Собчак уже сделали операцию, пишет телеграм-канал Baza со сылкой на блог Собчак.

"Ксения Собчак в своем блоге в инсте рассказала, что неудачно упала и сломала нос. По словам Собчак, её уже прооперировали", - пишет издание.

В видео Собчак с перебинтованным носом говорит, что она в больнице, неудачно упала - бывает. И что ей уже провели срочную операцию.

"Ксения держится молодцом и просит всех голосовать за настоящую свободу, а значит против поправок в Конституцию.Ксения, скорейшего выздоровления", - пишут в Instagram cruxchat.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / кадр из видео / Главред

Напомним, что вечером 24 июня стало известно, что компания Ауди разорвала контракт с Собчак после того, как она высказалась о бунтах в США из-за смерти Флойда.

В свою очередь, Собчак пообещала подать в суд на издание Business Insider за то, что ее назвали расисткой.

"Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма . Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне", - написала Собчак накануне.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов под домашним арестом начал стремительно терять вес.

Ксения Собчак новости шоу бизнеса новости России
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