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Состояние Михаила Ефремова после ДТП ухудшилось

Российский актер Михаил Ефремов стремительно теряет вес из-за стресса на домашнем аресте после смертельного ДТП.

24 июня 2020, 19:53
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / скриншот

Российский актер Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельную аварию в Москве, страдает на домашнем аресте.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент, еще не отошел от шока и теряет вес. Об этом он сказал в комментарии радиостанции Эхо Москва.

"После ДТП случилась трагедия. Какое состояние может быть у человека? Конечно, он очень сильно переживает. За неделю уже похудел на шесть килограммов. Очень плохо ест, плохо спит", – заявил Пашаев.

По словам адвоката, Ефремов больше никогда не будет употреблять алкоголь и не сядет за руль.

Пашаев также отметил, что ранее Ефремов никогда не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, хотя ранее стало известно, что на авто Ефремова было наложено сотни штрафов.

"У него все нарушения – незаконная парковка. Он даже скоростной режим никогда не нарушал", – заявил Пашаев.

Адвокат Ефремова про штрафы, условный срок, алкоголизм и попытку суицида - Эхо Москвы смотреть онлайн:

Напомним, что Михаил Ефремов протаранил авто Сергей Захарова вечером 8 июня, спровоцировав смертельное ДТП,

Сергей Захаров умер от травм в больнице, и адвокат Ефремова заявил, что это может быть связано с тем, что очевидцы ДТП вытащили Захарова из авто до приезда "скорой", нанеся ему новые травмы.

Михаилу Ефремову поставили диагноз хронический алкоголизм, а полиция потребовала суровое наказание для него.

До конца расследования и суда, Михаил Ефремов будет находится на домашнем аресте дома.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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