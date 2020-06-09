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На автомобиль Михаила Ефремова наложили штрафов на десятки тысяч

9 июня 2020, 17:12

Российский актер Михаил Ефремов заработал более десятка штрафов на автомобиль.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот

Актер Михаил Ефремов, который устроил ДТП в центре Москвы, собрал 11 неоплаченных штрафов на 36,5 тысячи рублей.

Об этом сообщает МБХ медиа со ссылкой на источник, близкий к полиции.

Как сообщает издание, два штрафа на пять тысяч рублей были выписаны 8 июня, в день аварии, но не уточняет, было ли это до или после аварии.

Кроме того, еще 143 штрафа на сумму 235,5 тысячи рублей уже были оплачены. Правда, точно неизвестно, за какой срок было набрано 143 штрафа.

До этого стало известно, что Михаила Ефремова уже повезли на доброс. в Москве - ему также будут определять меру пресечения.

Напомним, что почти все известные адвокаты звезд отказались защищать Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате водитель фуры, в которую врезался Евремов, Сергей Захаров умер в больнице от перелома позвоночника, ребер и множественных микротравм.

После смерти Захарова сиротами остались двое детей, жена и пожилая мать. Статью против Михаила Ефремова сменили на 264 УК, которая предусматривает 12 лет колонии.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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