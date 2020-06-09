Адвокаты российских звезд поголовно открестились от Михаила Ефремова

Михаил Ефремов / УНИАН

Целая череда адвокатов российских знаменитостей отказались иметь дело с Михаилом Ефремовым после ДТП, которое он устроил 8 июня.

Все более-менее известные и весомые адвокаты звезд в России отказываются защищать Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости.

Известные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский признались, что им предлагали работать с актером, но они отказались защищать Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы со смертельным исходом.

"Ко мне вчера обращались, но я, к сожалению, очень занята", - сказала Стукалова, защищавшая футболиста Александра Кокорина по делу о драках.Читайте такжеМихаил Ефремов отказался сотрудничать с полицией

Адвокат Киркорова, который вытащил Аршавина и Кержакова из тюрьмы также отказался иметь дело с актером.

"Мне поступило такое предложение, но я его не принял", - сказал Добровинский

Адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин сказал что к нему с подобной просьбой не обращались, но "маловероятно", что он взялся бы за это дело.

Напомним, Михаилу Ефремову уже третий раз вызывают "скорую" на дом. Ему кололи успокоительное, и не только. Квартиру Ефремова стережет полиция, чтобы не дать ему сбежать после неявки на допрос.