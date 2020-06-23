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Адвокат Ефремова назвал фатальную ошибку спасавших Захарова очевидцев

Российский юрист Эльман Пашаев негативно отозвался об очевидцах ДТП с Ефремовым - которые спасали Сергея Захарова.

23 июня 2020, 16:51
Адвокат Ефремова высказался о ДТП
Адвокат Ефремова высказался о ДТП / УНИАН

Российский юрист Эльман Пашаев раскритиковал очевидцев ДТП с Михаилом Эфремовым.

Адвокат Эфремова в интервью 5 каналу объявил, что очевидцы ДТП могли ухудшить состояние Сергея Захарова когда вытаскивали его из авто.

Правозащитник отметил, что считает неправильными действия очевидцев, ринувшихся спасать мужчину после аварии. По мнению юриста, им следовало дождаться сотрудников скорой помощи, которые самостоятельно бы достали водителя из машины, и обеспечили бы максимально безопасную транспортировку его в больницу.

"Нельзя было вытаскивать из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи. Когда ДТП случилось, Захарова нельзя было вытаскивать из машины. Машина была перевернута, ее нельзя было сильно трогать", — подчеркнул Пашаев.

Ранее в сеть просочился настоящий диагноз Михаила Ефремова.

Напомним, что пьяный Михаил Ефремов спровоцировал ДТП вечером 8 июня, после которого в больнице умер Сергей Захаров, который ехал на Ладе, в которую врезался Ефремов.

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