Окончательный диагноз Михаила Ефремова сыграл на руку полиции

Назвали диагноз Михаила Ефремова / Facebook Господин Хороший

Российский актер Михаил Ефремов продолжает ходить на экспертизы и тесты в полицию, прокуратуру и медучреждения. Еще на выходных стало известно, что его признали полностью вменяемым - что значит - он подлежит суду, и получит свое наказание.

Теперь всплыл диагноз Михаила Ефремова, который ему поставили в результате множества тестов.

У Михаила Ефремова - хронический алкоголизм, пишет издание Mash, со ссылкой на свои источники.

"Такой диагноз — приговор для водителя, прав с ним могут лишить пожизненно" - пишет издание.Читайте такжеМихаил Ефремов побывал в психбольнице

Полиция намерена ходатайствовать перед судом именно о пожизненном лишении прав. Только о других мерах наказания, которые будет требовать обвинение пока что неизвестно.

Напомним, Михаил Ефремов врезался в авто Сергея Захарова вечером 8 июня будучи совершенно пьяным и под наркотическими веществами.

В результате Сергей Захаров умер от травм в больнице. Его сын объявил, что сбор денег "на помощь семье Захарова" - мошенничество. Как оказалось, сбор начали на счета сожительницы Захарова, тогда как его дети не признавали эту женщину частью семьи.

Михаил Ефремов получил домашний арест на 3 месяца в виде меры пресечения, признал свою вину и сотрудничает со следствием.