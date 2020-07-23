"Я сказала да": Седокова выходит замуж за баскетболиста

Анна Седокова / Instagram

Экс-ВИА Гра, молодая мама и одна из секс-символов России и СНД Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму из Латвии, которого отбила у его жены не более года назад.

У 28-летнего Яниса есть маленький ребенок от первого брака, у 37-летней Анны Седоковой трое детей от двоих мужей и парня.

О своем решении Анна Седокова написала в Instagram.

Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", - пишет она.

Анна Седокова выходит замуж / Instagram

Анну Седокову масово поздравляют в комментариях, желая счастья и намекая на громкую свадьбу с кучей друзей.

Анна Седокова и Янис Тимма вместе официально с осени 2019 года, когда спортсмен решил подать на развод с женой и оставить ее с маленьким ребенком.

Тогда ходили слухи, что они с Анна Седоковой уже какое-то время были в отношениях - по словам Яниса, он не жил с женой с весны 2019 года.