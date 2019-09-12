Седокова охмурила: женатый баскетболист бросил жену и ребенка

Анна Седокова / Instagram

Латвийский баскетболист Янис Тимма после долгих попыток скрыться, признался, что расстался с женой и бросил сына ради матери троих детей Анны Седоковой, которая старше него на 9 лет.

Он опубликовал в сети признание, в котором заявил, что они расстались с женой более полугода назад.

"Более полугода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую главу в моей жизни. Сегодня я начал новый этап в моей жизни, где самое важное для меня - забота о моем дорогом сыне Кристиане", - написал недавно Янис Тимма в Instagram.

Однако, его жена Сана написал очень эмоциональный пост, в котором заявила, что узнала о расставании "только что" со слов мужа.

"Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице", - написала она эмоциональный пост.

Причем, она отметила, что забота Яниса состоит в том, что он пытается забрать все нажитое имущество, и настаивает на немедленном разводе.

Янис Тимма с сыном Кристианом / Instagram

Однако позже Сана удалила скандальный пост из сети.

"Разве эта потаскуха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина? Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? Ты зашел слишком далеко, не уважая ни меня, ни своего сына", - цитирует ее издание Стар Хит.

Пока что нет официальной реакции ни Анны Седоковой ни Яниса на публикацию Саны.

Сейчас 27-летний Янис Тимма играет за клуб Химки. Он считается выдающимся латвийским баскетболистом, выступает за сборную страны.

Янис Тимма и Сана / соцсети

В конце лета Янис попал в кадр папарацци во время отдыха с Анной Седоковой в Турции. Незадолго до этого он удалил из социальных сетей все совместные снимки с женой и снял обручальное кольцо. Сразу его не удалось опознать, но теперь есть официальное подтверждение романа.

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