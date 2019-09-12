"С Лазаревым лучше": Лорак засветилась с новым мужчиной

Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу начала встречаться с музыкантом Егором Глебом, но в сети постоянно появляются новые фото с другими селебрити, которые заставляют ее поклонников серьезно раздумывать над отношениями певицы.

В сети появилось новое фото Ани Лорак, на котором она позирует с российским исполнителем Мишей Мавриным.

"Скоро", - написала в сети Ани Лорак.

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На фото они с Мишей Мавриным сидят за пультом в комнате звукозаписи на студии в свободной спортивной одежде.

Ани Лорак записала новую песню с музыкантом, и решила таким образом тонко об этом намекнуть.

А поклонники поняли каждый по своему, и в комментариях к фото, как поздравляют Лорак с удачной записью песни, так и вспоминают ее личную жизнь, то напоминают, что уже 10 лет просят дуэт с Лазаревым.

"Лучше с Лазаревым;)", "По-моему что-то будет!", "А 'soon' — это в этом месяце или году, Каролин? А то хочется скорее услышать", "каролина мирославовна, точная дата будет?) или мы не изменяем традициям", "А кто єтот парень?", "У Каролины стиль стал стабильно спортивный,а как же женственность??Что-то поменялось всё сильно...", "нам ждать новый дуэт с Мишей Марвиным?", - пишут в комментариях.

Ранее любовница бывшего мужа Ани Лорак рассказала об их отношениях.

Напомним, что о дуэте с Сергем Лазаревым Ани Лорак поклонники просят уже много лет. Певица когда-то давала какие-то надежды, а потом они с Лазаревым признались, что сотрудничества никогда не будет.