Любовница бывшего Ани Лорак поведала о романе с Муратом Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу / Instagram

Самия Ахметова, которую засветила на отдыхе в Испании бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, ответила на некоторые самые мучительные вопросы журналистов.

Самия Ахметова ответила после того, как с ней связались журналисты ТСН.

"Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не являюсь виновницей его развода, как все пишут", - сказала нам девушка.

Также она напомнила, что Мурат представил ее уже после того, как они с Ани Лорак разошлись.

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"Да он представил меня как девушку. Он уже свободный человек. И мы встречаемся. Больше я не комментирую свою личную жизнь", - сообщила девушка бизнесмена.

Любимая Мурата призналась, что сейчас единственное, чего она очень хочет, чтобы их пару оставили в покое.

"Но я знаю одно – любовь сильнее зла и грязных языков. Мы хотим одного, чтобы быстрее нас оставили в покое", - сказала Самия.

Подразумевались ли слухи о работе в экскорте под фразой злые языки - непонятно.

Напомним, фото Самии и Мурата появились перед выходными в августе. Добрые друзья Самии и Мурата тут же поведали захватывающие истории о прошлом девушки.

В то же время любовник Ани Лорак выложил в сеть фото с певицей "18+". Как известно, Ани Лорак начала встречаться с Егором Глебом, который моложе Лорак на 15 лет.