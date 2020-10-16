Асмус окрестила своих хейтеров сумасшедшими за новый скандал

Больная коронавирусом Кристина Асмус не выдержала истерики хейтеров в соцсетях, и написала эмоциональное обращение.
Кристина Асмус публично призналась, что у нее начался коронавирус, и о своей самоизоляции, на что получила пару килограмм оскорблений и обвинений в хайпе на заболевании.
Российская звезда порно-сцены фильма Текст не стала молчать и написала ответ в Instagram.
"Вчера и сегодня мне очень много друзей написали "Добро пожаловать в наш клуб". Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!). Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и "меня это не коснеется" в комментариях. А ещее большой % сумасшедших людей, которые пишут о моем проплаченнем посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съеемки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребеенка. А еще подведеете тысячи людей, зато заработаете."
И я такая "Да, конечно! Карта привязана к номеру!" Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!!", - попросила Асмус
- Ранее российская актриса Кристина Асмус призналась в позитивном Covid-19.
- Асмус рассказала о своих симптомах, и уже двух вызовах "скорой".
- Напомним, что украинская телеведущая известного канала заболела коронавирусом вместе с коллегами.