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Асмус окрестила своих хейтеров сумасшедшими за новый скандал

16 октября 2020, 15:28

Больная коронавирусом Кристина Асмус не выдержала истерики хейтеров в соцсетях, и написала эмоциональное обращение.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / Instagram

Кристина Асмус публично призналась, что у нее начался коронавирус, и о своей самоизоляции, на что получила пару килограмм оскорблений и обвинений в хайпе на заболевании.

Российская звезда порно-сцены фильма Текст не стала молчать и написала ответ в Instagram.

"Вчера и сегодня мне очень много друзей написали "Добро пожаловать в наш клуб". Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!). Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и "меня это не коснеется" в комментариях. А ещее большой % сумасшедших людей, которые пишут о моем проплаченнем посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съеемки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребеенка. А еще подведеете тысячи людей, зато заработаете."

И я такая "Да, конечно! Карта привязана к номеру!" Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!!", - попросила Асмус

Кристина Асмус коронавирус новости шоу бизнеса
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