Асмус покрасилась в черный цвет и вызвала подозрение фанатов

Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса на днях ошарашила поклонников тем, что неожиданно покрасила волосы в черный цвет. Она вызвала в Сети неожиданное обсуждение своей внешности таким поступком. Хейтеры накинулись на нее за этот поступок, и услышали скорый ответ Асмус.

Актриса в Instagram обратилась к своим поклонникам и хейтерам, но вызвала новые обсуждения.

"Многие пишут, что я долго плакала после того, как покрасилась. Не знаю, может на фото так показалось, потому что я была после ночной смены и в салон приехала дико уставшая. Но вы бы видели меня сразу после покраски. Я скакала как сумасшедшая от счастья. Мне очень-очень-очень нравится новый образ!!! Но......в рамках роли. Для жизни я обратно хочу, как только можно будет))) И эт самое... Я понимаю, что уже поздняк метаться... Но у меня вопрос - а реально вообще потом свой идеальный цвет вернуть?", - пишет Асмус.

На фото она позирует в топике, клетчастой рубашке, и черной кожаной курточке, демонстрируя растрепанную прическу.

Поклонники признались, что вполне вероятно, что цвет волос восстановится, а кто-то даже заявил, что это не настоящие волосы Асмус, а парик.

Кристина Асмус / Instagram

"Конечно реально, два года и ваш цвет с вашей длиной волос снова с вами ",

"Бомба",

"Я думаю, только если отращивать всю длину заново)) такими идеальными они уже не будут после чёрного",

"Брюнетки с голубыми глазами - это огонь",

"Непонятно, на кого рассчитан этот пост, если прекрасно видно, что это парик. У Кристины другая длина, нет челки и вообще структура волос иная. Да и ни одна актриса не будет для роли творить такое со своими волосами, когда есть куча париков.", - пишут в комментариях

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