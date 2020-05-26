Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"

Борис Грачевский / zvezdanutye.com

Известный российский шоумен Борис Грачевский ответил дочке покойного Эдуарда Успенского.

Он отметил, что не может давать оценку семейным отношениям между отцом и дочерью в комментарии Москва 24.

"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", – сказал Грачевский.

В то же время он подчеркнул, что Успенский как писатель сделал огромный вклад в развитие отечественной литературы. В связи с этим, по мнению Грачевского, премия может называться в честь него.

"Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем. Это великий российский, русский детский писатель!" – заключил Грачевский.

Напомним, Татьяна Успенская объявила что ее отец Эдуард Успенский был ужасным человеком "домашним тираном" и терроризировал семью, поэтому, по ее мнению, в России нельзя называть премию в его честь.