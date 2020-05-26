УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"

26 мая 2020, 17:33

Худрук журнала Ералаш Борис Грачевский негативно отреагировал на откровения Татьяны Успенской по поводу ее отца Эдуарда.

Борис Грачевский
Борис Грачевский / zvezdanutye.com

Известный российский шоумен Борис Грачевский ответил дочке покойного Эдуарда Успенского.

Он отметил, что не может давать оценку семейным отношениям между отцом и дочерью в комментарии Москва 24.

"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", – сказал Грачевский.

В то же время он подчеркнул, что Успенский как писатель сделал огромный вклад в развитие отечественной литературы. В связи с этим, по мнению Грачевского, премия может называться в честь него.

"Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем. Это великий российский, русский детский писатель!" – заключил Грачевский.

Напомним, Татьяна Успенская объявила что ее отец Эдуард Успенский был ужасным человеком "домашним тираном" и терроризировал семью, поэтому, по ее мнению, в России нельзя называть премию в его честь.

новости шоу бизнеса Борис Грачевский Эдуард Успенский
Сейчас вы просматриваете новость «Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:40
Звезда Сватов не может найти работу из-за сериала
18:33
Аналитик предсказал усиление агрессии РФ из-за дефицита воды в Крыму
18:28
Изнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского – фото и видео
18:19
В Черниговской области похоронили нардепа Давыденко Видео
17:55
Не признает своей вины: суд арестовал полицейского-насильника из Кагарлыка – фото
17:53
Как защитить конфиденциальную информацию от хакеров: советы специалистов по кибербезопасности
17:41
В Украину после пандемии возвращается большой футбол
17:33
Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"
17:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
17:16
Скандальные картины Порошенко: сотрудники ГБР взломали двери музея Гончара - СМИ Видео
17:00
Ветер Любви 2 сезон 13 и 14 серия смотреть онлайн и обзор 26-05-2020 Видео
16:55
Как сильно сократились зарплаты украинцев на карантине - опрос
16:55
В моде возмутители спокойствия из 30-х – брюки-кюлоты: фото Фото
16:50
План Портнова: юрист объяснил, как нужно расследовать пленки Деркача
16:16
Популярная французская газета опубликовала карту с российским Крымом
15:56
Ученые Китая подтвердили новый способ заражения коронавирусом
15:51
Минздрав опубликовал список бесплатных услуг для пациентов с COVID-19
15:36
ВНО-2020: изменен пакет нужных выпускникам документов
15:35
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
15:09
Каким будет лето 2020: народный синоптик дал прогноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять