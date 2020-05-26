Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"

Худрук журнала Ералаш Борис Грачевский негативно отреагировал на откровения Татьяны Успенской по поводу ее отца Эдуарда.
Известный российский шоумен Борис Грачевский ответил дочке покойного Эдуарда Успенского.
Он отметил, что не может давать оценку семейным отношениям между отцом и дочерью в комментарии Москва 24.
"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", – сказал Грачевский.
В то же время он подчеркнул, что Успенский как писатель сделал огромный вклад в развитие отечественной литературы. В связи с этим, по мнению Грачевского, премия может называться в честь него.
"Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем. Это великий российский, русский детский писатель!" – заключил Грачевский.
Напомним, Татьяна Успенская объявила что ее отец Эдуард Успенский был ужасным человеком "домашним тираном" и терроризировал семью, поэтому, по ее мнению, в России нельзя называть премию в его честь.