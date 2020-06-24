Семья, спорт и саморазвитие - Константин Войтенко выделил пользу из карантина

Константин Войтенко провел карантин с семьей / Пресс-служба

Звезда сериала Будиночок на щастя Константин Войтенко уже третий сезон будет сниматься в популярном ситкоме, и поделился в комментарии изданию Главред, как вынужденная изоляция из-за карантина повлияла на его жизнь.

Как известно, Константин Войтенко уже 5 лет женат на танцовщице и актрисе Валентине, с которой у них родилась дочь Эмилия. Работа в шоу бизнесе четко лимитирует время, и хотя коронавируса боялись все, карантин неожиданно подарил семье актеров возможность провести время вместе.

"С введением карантина нам с семьей было не по себе. Как и большинство, боялись заболеть. Время от времени выезжали в лес погулять. Только я, жена и дочь. Ведь трудно было круглосуточно высидеть с маленьким ребенком в квартире. Она у нас очень активная,Читайте такжеВиталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя ей постоянно нужно куда-то тратить свою энергию. За что благодарен карантину? За то, что проводил много времени с семьей. Чего мы только не делали – играли, читали, веселились", - рассказал он Главреду.

Однако, актер популярного проекта, который показывает Новый канал, также совершенствовался на карантине - спорт и обучение новому никто не отменял.

"На карантине я начал активно заниматься спортом. Отжимался, качал пресс, приседал дома, чтобы не набрать лишнего веса. Дело в том, что на карантине я чаще стал ходить к холодильнику – проверять, ничего ли там не изменилось (смеется). Следовательно, поскольку есть я стал чаще – то и спортом пришлось заниматься больше", - признался Константин.

Константин Войтенко - Макс в сериале Будиночок на щастя / Пресс-служба

"А еще я прошел курс цветокоррекции, теперь умею красить видео. Конечно, суперпрофессионалом пока не стал, но учусь, - с юмором рассказывает Войтенко. - Это для моего проекта – я занимаюсь стоковой фотографией и видео для своего продакшна. Сам снимаю также как оператор и теперь сам делаю цветокоррекцию".

Константин Войтенко в сериале Будиночок на щастя играет Максима - одного из главных и любимых публикой персонажей. Несмотря на слухи о начале съемок 3 сезон еще в мае 2020, он отметил, что идет уже первый месяц лета, а сериал еще не начали снимать, а по его мнению - это летний проект.

Константин Войтенко - фильмография / Пресс-служба

"По коллегам из ситкома Будиночок на щастя соскучился невероятно. Очень надеялся, что съемки начнутся летом. Потому что это именно летний проект – и по кадру, и по настроению. Очень печально, когда и Facebook, и Instagram выставляют прошлогодние наши фото. Поэтому хочется верить, что скоро снова все встретимся и возьмемся за съемки третьего сезона. Потому что к Будиночку на щастя у меня очень теплые чувства", - объяснил он.

Константин Войтенко - фильмография

2010 — Зозуля — Федько у молодости;

2011 — Танець нашого кохання — Андрей;

2011 — Повернення Мухтара — Кирилл;

2012 — Синевир;

2013 — Великі почуття;

2013 — Параджанов — Дмитрий, асистент Параджанова;

2014 — Чоловік на годину — Сашко;

2015 — Тепер я буду любити тебе;

2015 — Пес — мажор;

2015 — Коли ми вдома — Паша Пирожуля Толмачов;

2016 — Хазяйка;

2016-2017 — Село на мільйон — Тимур;

2016 — Поранене серце — Денис;

2016 — Підкидьки — Арсен Чистяков;

2016 — Листи з минулого — Тимоша;

2016 — Ніч святого Валентина — Тарас;

2016 — На лінії життя — Вадим Куличкин;

2016 — Майор і магія — Павел;

2016 — Якби та якби — Сашко;

2017 — Коли ми вдома. Нова історія — Паша Пирожуля Толмачов;

2017 — Друге життя Єви — Артем;

2018-2020 — Будиночок на щастя — Максим;

2020 — Зречення.

Напомним, 1 и 2 сезоны сериала Будиночок на щастя получили достаточно высокий рейтинг, и сериал был продлен на 3 сезон еще осенью 2019 года.

Но карантин из-за коронавируса заставил отложить съемки 3 сезона, и хоть кто-то озвучивает оптимистичную дату выхода осенью 2020 года, остается большая вероятность, что съемки вынудят перенести дату выхода на 2021 год.

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