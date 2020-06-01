ТОП-5 полезных качеств молока от Юлии Панковой

Чем полезно молоко / Новый канал

Всемирный день молока в 2020 году празднуют 1 июня. Чем такое полезное молоко, почему его так любят дети, а взрослые так любят с молоком пить и чай, и кофе, и многие другие напитки?

Свежее молоко – белоснежное и с легким привкусом ванили. Это чрезвычайно полезный и популярный среди украинцев продукт. Чтобы поддержать фермеров и подчеркнуть ценность напитка, в мире решили праздновать Всемирный день молока. Ведущая программы Ревизор, которую выпускает Новый канал, кулинар, эксперт Юлия Панкова поделилась фактами о пользе молока. Ведущая говорит, что с этим ингредиентом можно приготовить много вкусных блюд.

"Чаще всего я использую молоко, когда готовлю выпечку. Но знаю, что специалисты рекомендуют его часто употреблять в своем рационе. Пытаюсь и я этих советов придерживаться. Поэтому подготовила для вас несколько интересных фактов о полезных свойствах этого напитка", – рассказала Юля Панкова.

Ведущая известна не только блестящими расследованиями супермаркетов, ресторанов и отелей, она прекрасно готовит, а в свободное время занимается гастротурами и исследует кухню других стран.

ТОП-5 фактов о пользе молока

Молоко содержит кальций и фосфор. Регулярное употребление продукта полезно для кожи, ногтей и волос. В нем высокое содержание белка. Спортсмены готовят коктейли на молоке, чтобы быстро нарастить мышечную массу. Стакан теплого молока – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость. С детства всем известно, что стакан теплого молока с медом – вспомогательное средство от простуды. Оно помогает согреться и "успокаивает" воспаленное горло. Только в молоке содержится такой углевод как лактоза. Она обеспечивает нас энергией и стимулирует рост полезной міклофлори кишечника, то есть это естественный пробиотик.

Ранее Юлия Панкова эксклюзивно рассказала Главреду о пользе спаржи и дала несколько рецептов для этого замечательного продукта.